Gossip News: 20 anni fa il primo Grande Fratello con Pietro Taricone, Una tronista sbotta e… (Di lunedì 14 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo dell’anniversario del primo Grande Fratello italiano, di Jessica che non le ha mandate a dire, di Temptation Island e le rivelazioni di Alessia Marcuzzi e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Grande Fratello: Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; c’è Grande attesa un po’ perché il cast annunciato promette spettacolo, un po’ perché oggi, in questa data, ricorre un anniversario indimenticabile. Il 14 settembre del 2000 andava in onda la prima puntata del ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dell’versario delitaliano, di Jessica che non le ha mandate a dire, di Temptation Island e le rivelazioni di Alessia Marcuzzi e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Mancano poche ore alla diretta delVip di Alfonso Signorini; c’èattesa un po’ perché il cast annunciato promette spettacolo, un po’ perché oggi, in questa data, ricorre unversario indimenticabile. Il 14 settembre del 2000 andava in onda la prima puntata del ...

Viola Valentino è stata tradita dal fidanzato Francesco Mango, beccato dai paparazzi mentre baciava un’altra donna? La verità a Pomeriggio 5. Francesco Mango ha tradito Viola Valentino? La cantante ra ...

Una vita anticipazioni: un uomo misterioso spia Camino, di chi si tratta?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci raccontano proprio quello che sta per accadere. Domani nel pom ...

Viola Valentino è stata tradita dal fidanzato Francesco Mango, beccato dai paparazzi mentre baciava un'altra donna? La verità a Pomeriggio 5. Francesco Mango ha tradito Viola Valentino? La cantante ra ...