Gorizia | ottima partenza per le scuole per l’infanzia

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Siamo molto soddisfatti perché ognuno ha fatto la sua parte con grande senso di responsabilità e tutto è filato liscio. Ottimo inizio”. Il sindaco, Rodolfo Ziberna, così commenta l’aperture delleper l’infanzia avvenuto questa mattina mentre elementari e medie partiranno mercoledì. “Insieme all’assessore ai servizi educativi, Silvana Romano, ho fatto un sopralluogo stamattina, per verificare la situazione e capire se il protocollo anti Covid 19 avesse funzionato bene o se ci fosse stato qualche problema. Siamo rimasti davvero molto soddisfatti perché abbiamo trovato insegnanti molto preparati, genitori sereni e molto collaborativi e bambini con tanta voglia di giocare. Non ci sono stati problemi e il patto di corresponsabilità fra fra famiglie e Comune, in cui si sono ...