Google diventerà ‘carbon free’ entro il 2030 | “Creeremo oltre 10mila posti di lavoro per l’energia pulita”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Server che lavorano a ciclo continuo per immagazzinare dati e richiedono tanta, tantissima energia: anche i colossi del web comeinquinano. Ma il famoso motore di ricerca annuncia l’intenzione di diventare la prima grande compagnia a diventare completamente ‘carbon free’il: cioé a utilizzare solo fonti di energia pulita, senza emissioni di carbonio, per i suoi immensi data center e i campus di tutto il mondo. Lo ha annunciato Il Ceo della società, Sundar Pichai, in un post sui social: “La scorsa settimana molti di noi si sono svegliati con un cielo arancione nella California settentrionale a causa degli incendi che continuano a imperversare. La scienza parla chiaro, il mondo deve attivarsi ora per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico”, aggiunge Pichai ...