Gomorra 3 | stasera su TV8 gli episodi 3 e 4 | anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 settembre 2020)su TV8, alle 21:15, torna3 con gli3 e 4 che riporteranno in scena Ciro dal suo esilio in Bulgaria: lesu TV8 alle 21:30 torna3, la stagione che ha cambiato tutti gli equilibri della serie SKY, e prima d'ora mai trasmessa in chiaro. Gli3 e 4 riporteranno finalmente in scena Ciro, assente dal finale della stagione 2. Ledel terzoo, Inferno, ci raccontano che Ciro Di Marzio vive da un anno in Bulgaria, dove opera come uomo dell'armata di un boss di Sofia, Valentin. Si occupa di guidare i camion che trasportano droga ed emigranti clandestini. Purtroppo i rapporti con Mladen, il figlio di Valentin, non sono facili e quando i due entrano ...