golf | EuroTour Coetzee vince in Portogallo

EPILOGO: Il sudafricano George Coetzee ha vinto con 268 (66 70 66 66, -16) colpi il Portugal Masters, secondo evento di un trittico dell’European Tour denominato “Iberian Swing”, iniziato con l’Andalu ...

Roma, 13 set. (askanews) - Il sudafricano George Coetzee ha vinto con 268 (66 70 66 66, -16) colpi il Portugal Masters, secondo evento di un trittico dell'European Tour denominato "Iberian Swing", ini ...

