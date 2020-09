«Gli allenatori sono tutti bravi a vendersi. Ma, come i meloni, devi aprirli per capire se sono buoni» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista al presidente del Sion, Christian Constantin. Gli viene chiesto se si è pentito di aver licenziato i giocatori che non hanno accettato il taglio dell’ingaggio. Risponde: «Non c’era scelta. Se non l’avessi fatto avrei mandato in difficoltà il club. La perdita dei diritti televisivi è stata un’autentica batosta. Quei pochi avrebbero influito negativamente sugli altri. E’ bastato rinunciare a otto-nove persone per mantenere la squadra compatta, intorno a una filosofia accettata da tutti». Constantin è considerato un eccentrico. Quando glielo fanno notare, dichiara: «I presidenti sono uno stereotipo. Molti sono anche stipendiati. Io guido il club di una città di 30.000 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista al presidente del Sion, Christian Constantin. Gli viene chiesto se si è pentito di aver licenziato i giocatori che non hanno accettato il taglio dell’ingaggio. Risponde: «Non c’era scelta. Se non l’avessi fatto avrei mandato in difficoltà il club. La perdita dei diritti televisivi è stata un’autentica batosta. Quei pochi avrebbero influito negativamente sugli altri. E’ bastato rinunciare a otto-nove persone per mantenere la squadra compatta, intorno a una filosofia accettata da». Constantin è considerato un eccentrico. Quando glielo fanno notare, dichiara: «I presidentiuno stereotipo. Moltianche stipendiati. Io guido il club di una città di 30.000 ...

Yuro_23 : RT @RadioSportiva: ??? Daniele #Arrigoni: #Pirlo? I grandi giocatori che fanno subito gli allenatori non hanno grandi difficoltà. Hanno già… - napolista : «Gli allenatori sono tutti bravi a vendersi. Ma, come i meloni, devi aprirli per capire se sono buoni» Il president… - RadioSportiva : ??? Daniele #Arrigoni: #Pirlo? I grandi giocatori che fanno subito gli allenatori non hanno grandi difficoltà. Hanno… - giuseppeaufiero : @playersubbuteo @officialmaz Gli introiti derivanti dal pubblico pagante ormai sono solo una parte dei ricavi delle… - FaiSempBurdell : Ricordo un sogno, cosa rara, ma era effettivamente importante, Walter Zenga positivo al covid19 veniva esonerato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli allenatori Gli allenatori sono i nuovi top player | Contrasti RivistaContrasti BORSINO GRANATA: Ranieri verso Pescara, proposto Bogdan

Non entra nel vivo il mercato della Salernitana che, fino a qualche giorno fa, sembrava pronta ad ufficializzare altri colpi di medio livello dopo la firma del difensore Veseli. Detto ampiamente di Ca ...

Saltata la trattativa per Munteaunu alla Fiorentina. Offerta rifiutata dal giocatore

Come riportato dal portale romeno Ziare.com, la Fiorentina ha presentato un’offerta di 1.5 milioni al Viitorul per il giovane Louis Munteanu, ma l’attaccante e la sua famiglia hanno deciso di rifiutar ...

Non entra nel vivo il mercato della Salernitana che, fino a qualche giorno fa, sembrava pronta ad ufficializzare altri colpi di medio livello dopo la firma del difensore Veseli. Detto ampiamente di Ca ...Come riportato dal portale romeno Ziare.com, la Fiorentina ha presentato un’offerta di 1.5 milioni al Viitorul per il giovane Louis Munteanu, ma l’attaccante e la sua famiglia hanno deciso di rifiutar ...