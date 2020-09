Giovanni Gastel, da Obama a Fiorello, ecco The People I like (Di lunedì 14 settembre 2020) "Ogni scatto - racconta - è un attimo in cui varco il 'muro' e 'leggo' chi ho davanti. Sono tutte persone che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l'anima. Una 'famigliona' di persone ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) "Ogni scatto - racconta - è un attimo in cui varco il 'muro' e 'leggo' chi ho davanti. Sono tutte persone che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l'anima. Una 'famigliona' di persone ...

iconanews : Giovanni Gastel, da Obama a Fiorello, ecco The People I like - CompassesD : Casa Fantini was born from Daniela Fantini's desire to design a small and refined hotel in Pella, a village in the… - calendario_arte : Ehi! Domani inizia 'Giovanni Gastel. The People I like', hai già organizzato una visita presso @Museo_MAXXI a Roma… - GioMelandri : RT @Museo_MAXXI: «#thepeopleIlike racconta il mio mondo, le persone che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l’anima». #Giovanni… - GioMelandri : RT @Museo_MAXXI: #MAXXIBACKSTAGE Prende forma la grande mostra sui 'ritratti del cuore' di Giovanni Gastel nello spazio Extra MAXXI, un per… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Gastel Giovanni Gastel, da Obama a Fiorello, ecco The People I like La Prealpina Giovanni Gastel, da Obama a Fiorello, ecco The People I like

ROMA, 14 SET - "Barack Obama l'ho incontrato a un cocktail. Gli ho chiesto: ma come mai gli Stati Uniti hanno eletto questo presidente dopo di lei? E lui è scoppiato nella risata che vedete in foto. Q ...

Da Obama a Vasco, al Maxxi 200 ritratti di Gastel

Roma – Un’inedita, avvolgente galleria con oltre duecento ritratti. Un labirinto di volti e pose di personaggi del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo, incontrati in quarant’anni di carr ...

ROMA, 14 SET - "Barack Obama l'ho incontrato a un cocktail. Gli ho chiesto: ma come mai gli Stati Uniti hanno eletto questo presidente dopo di lei? E lui è scoppiato nella risata che vedete in foto. Q ...Roma – Un’inedita, avvolgente galleria con oltre duecento ritratti. Un labirinto di volti e pose di personaggi del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo, incontrati in quarant’anni di carr ...