Giovanna Botteri giornalista dell’anno | la confessione straziante a ‘Ruota Libera’ su Ilaria Alpi

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ospite della trasmissione a “Ruota libera” su Raiuno, ex inviata di guerra, che ha da poco vinto il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Ha raccontato 25 anni di conflitti sparsi nel mondo, da quello in Bosnia a quello in Iraq. Recentemente ha tenuto informati gli Italiani sull’epidemia di Coronavirus scoppiata a Pechino, in Cina, e diffusasi poi nel mondo. Da Francesca Fialdiniha voluto ricordare una sua cara amica e collega: la, assassinata in Somalia assieme all’operatore Miran Hrovatin nel 1994. leggi anche l’articolo —>: «A Baghdad le mamme davano valium ai bambini: giocare all’aperto ...