Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

(Teleborsa) – Si muovono con cautela i Listini azionari del Vecchio Continente, dopo un tentativo di avvio in rialzo. Gli investitori sono concentrati sul meeting della Federal Reserve dopo quello della BCE, la scorsa settimana, che prenderà il via domani per concludersi mercoledì. Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,187. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +145 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%. Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, ...

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i listini azionari del Vecchio Continente, dopo un tentativo di avvio in rialzo. Gli investitori sono concentrati sul meeting della Federal Reserve dopo quello del ...

L’Europa apre la settimana positiva, il "colpo" di Nvidia dà la scossa ai chip

Borse europee positive, sulla scia del rialzo registrato dal mercato giapponese (l’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,65%). Venerdì scorso anche Wall Street ha cercato di rialzare la testa, dopo una set ...

