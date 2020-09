Giorgia Meloni Attacca i Ferragnez! E il Rapper Sbrocca! (Di lunedì 14 settembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez, dopo aver espresso il loro parere sulla vicenda di Willy Monteiro, sono finiti sotto attacco! E ad aprire il fuoco non è stato un follower qualunque, ma Giorgia Meloni. Ecco cosa è successo e lo sbrocco del Rapper. Giorgia Meloni Attacca e Fedez non ci pensa due volte a rispondere per le rime! La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata al quotidiano la Verità, ha dichiarato che i Ferragnez non solo sono distanti anni luce da qualunque cultura, ma secondo lei non hanno nemmeno letto un libro. Rincarando poi la dose, l’ex ministra del Governo Berlusconi ha anche dichiarato che, Chiara Ferragni e Fedez, sono figli di chi dice che in Italia il problema della droga non esiste e di chi propone, come unico ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez, dopo aver espresso il loro parere sulla vicenda di Willy Monteiro, sono finiti sotto attacco! E ad aprire il fuoco non è stato un follower qualunque, ma. Ecco cosa è successo e lo sbrocco dele Fedez non ci pensa due volte a rispondere per le rime! La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata al quotidiano la Verità, ha dichiarato che i Ferragnez non solo sono distanti anni luce da qualunque cultura, ma secondo lei non hanno nemmeno letto un libro. Rincarando poi la dose, l’ex ministra del Governo Berlusconi ha anche dichiarato che, Chiara Ferragni e Fedez, sono figli di chi dice che in Italia il problema della droga non esiste e di chi propone, come unico ...

