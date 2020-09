Gina Lollobrigida insulta Rigau. Spunta il racconto choc (Di lunedì 14 settembre 2020) La Lollobrigida senza freni. Al Live, lo show di Canale5 condotto da Barbara d'Urso, è in forma più che mai e dà dell'imbecille a Rigau (l'uomo che ritiene di averla sposata per Procura, ma le nozze sono state sciolte dalla Sacra Rota). La diva va su tutte le furie quando si tocca l'argomento matrimonio. Non ne vuole nemmeno sentir parlare. “Rigau è un imbecille, un essere che non si può giudicare. E' un pazzo, un criminale. Vuole solo pubblicità e grazie al mio nome, che è forte”, urla la Lollo. Adesso al centro del processo come imputato c'è Andrea Piazzolla, factotum, ex amministratore della società della Lollo. Lui è accusato di circonvenzione di incapace dopo un'inchiesta della Procura di Roma partita da una denuncia di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Lasenza freni. Al Live, lo show di Canale5 condotto da Barbara d'Urso, è in forma più che mai e dà dell'imbecille a(l'uomo che ritiene di averla sposata per Procura, ma le nozze sono state sciolte dalla Sacra Rota). La diva va su tutte le furie quando si tocca l'argomento matrimonio. Non ne vuole nemmeno sentir parlare. “è un imbecille, un essere che non si può giudicare. E' un pazzo, un criminale. Vuole solo pubblicità e grazie al mio nome, che è forte”, urla la Lollo. Adesso al centro del processo come imputato c'è Andrea Piazzolla, factotum, ex amministratore della società della Lollo. Lui è accusato di circonvenzione di incapace dopo un'inchiesta della Procura di Roma partita da una denuncia di ...

tempoweb : Gina Lollobrigida contro Rigau. Spunta il racconto choc #ginalollobrigida #rigau #barbaradurso #livenoneladurso… - ilgiornale : Colpo di scena nella intricata vicenda di Gina Lollobrigida. Il suo assistente Andrea Piazzolla in una lettera alla… - Italia_Notizie : Caso Lollobrigida, Andrea Piazzolla: 'Mi stavo impiccando per Gina' - AlessioLale : RT @nonecapate: Livello di rancore: Gina Lollobrigida #noneladurso - zazoomblog : Non è la d’Urso lo sfogo di Gina Lollobrigida: “Rigau è un povero imbecille” - #d’Urso #sfogo #Lollobrigida: #“Riga… -