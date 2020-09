Giancarlo Magalli nuovo attacco a Adriana Volpe | parole dure

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020)è tornato in onda con la prima puntata della nuova stagione de i Fatti Vostri e la prima frecciatina è proprio per. foto facebookI Fatti Vostri, storico programma di Rai Due è tornato in onda proprio questa mattina in diretta a trent’anni dalla prima puntata storica condotta dal mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Un cast completamente rinnovato, ad affiancare il padrone di casa infatti ci sono Samanta Togni, Umberto Broccoli, l’immancabile Paolo Fox e l’orchestra diretta dal maestro Stefano Palatresi. Quello che però ha suscitato il grande interesse del pubblico sono state ledel conduttore che non ha dimenticato di lanciare una frecciatina alla sua ex collega...