Giada De Blanck | oggi | Instagram | padre | lavoro

(Di lunedì 14 settembre 2020) Classificatasi seconda nel corso della prima edizione de L'Isola dei Famosi - vinta per la cronaca da Walter Nudo -Deè praticamente scomparsa dagli schermi televisivi dopo la medaglia d'argento conseguita al reality show condotto da Simona Ventura, a differenza della madre, la contessa Patrizia De.Se la madre, diventata famosa con i suoi siparietti all'interno di Chiambretti c'è è ancora una solida presenza sul tubo catodico soprattutto nei talk show e nei programmi di infotainment, la figlia ha deciso di abbandonare la televisione, ritagliandosi un ruolo come organizzatrice di eventi per la squadra di pallavolo di Aprilia (Latina), la Giò Volley.