Gf Vip, Adua Del Vesco attacca Massimiliano Morra: "Ha sbagliato tanto" (Di lunedì 14 settembre 2020) Prime scintille nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco mette subito in chiaro che con l'ex fidanzato Massimiliano Morra "non siamo rimasti in buoni rapporti". La nuova edizione del Grande Fratello Vip è per l'attrice Adua Del Vesco un'occasione di riscatto, nonostante la presenza nella casa più spiata d'Italia del suo ex … L'articolo Gf Vip, Adua Del Vesco attacca Massimiliano Morra: "Ha sbagliato tanto" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

