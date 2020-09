GF Vip 5, Antonella Elia opinionista: “La prima che litiga sarà Maria Teresa Ruta” (Di lunedì 14 settembre 2020) Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip 5, ha già svelato chi secondo lei potrebbe essere la prima a far scoppiare i litigi nella casa Antonella Elia ha già iniziato la sua avventura come opinionista al Grande Fratello Vip 5, affiancata da Pupo. La showgirl torinese, inoltre, ha già fatto un piccolo pronostico per svelare chi, secondo lei, inizierà a litigare all’interno della casa più spiata d’Italia. “La prima a litigare sarà Maria Teresa Ruta”, ha dichiarato Elia in un’intervista rilasciata a Chi. A quanto pare, però, l’opinionista sembra che si ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 settembre 2020)del Grande Fratello Vip 5, ha già svelato chi secondo lei potrebbe essere laa far scoppiare i litigi nella casaha già iniziato la sua avventura comeal Grande Fratello Vip 5, affiancata da Pupo. La showgirl torinese, inoltre, ha già fatto un piccolo pronostico per svelare chi, secondo lei, inizierà are all’interno della casa più spiata d’Italia. “Lare saràRuta”, ha dichiaratoin un’intervista rilasciata a Chi. A quanto pare, però, l’sembra che si ...

