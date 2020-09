Gent-Rapid Vienna Champions League | 15 settembre ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 14 settembre 2020)arrivano a questo appuntamento dei preliminari dicon due stati di forma all’apparenza opposti, i belgi in difficoltà nella First Division e gli austriaci reduci da un successo convincente nell’esordio in Bundesliga. I padroni di casa sono favoriti ma è una partita che potrebbe riservare sorprese nel risultato finale. … InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita Gent – Rapid Vienna del 15 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il terzo turno di qualificazione di Champions League, calci ...Nel terzo turno di qualificazione i bernesi di scena in trasferta contro il Midtjylland. In caso di successo i gialloneri andranno ai playoff Saranno danesi del Midtjylland a cercare di sbarrare il pa ...