Genova, scuola senza banchi: bambini seduti a terra. Il preside: "Ingenuità della maestra" (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore l'immagine condivisa dal presidente della Regione Lombardia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, che ritrae alcuni bambini in aula mentre scrivono o disegnano inginocchiati davanti alle proprie sedie e senza banchi. "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente.

