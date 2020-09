Genova, primo giorno di scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio (Di lunedì 14 settembre 2020) In ginocchio per poter studiare. Ha destato molte polemiche la foto di alcuni bambini delle elementari di una scuola di Genova ritratti mentre usano le sedie come banchi per poter scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. L’immagine degli alunni è stata scattata da alcuni genitori ed è diventata virale sul web (primo giorno DI scuola: LA DIRETTA). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) Inper poter. Ha destato molte polemiche la foto di alcunidelle elementari di unadiritratti mentre usano le sedie comeper poter scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. L’immagine degli alunni è stata scattata da alcuni genitori ed è diventata virale sul web (DI: LA DIRETTA).

Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. La foto dei bambini scatt ...

Non è mancata l'emozione, al suono della prima campanella stamattina, dopo un silenzio che durava dal 5 marzo. Mascherine presenti (il commissario straordinario Domenico Arcuri ha rassicurato che sono ...

