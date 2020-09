Genova, il ritorno a scuola “in ginocchio”. Toti incalza Azzolina: «Dove sono finiti i banchi che avevate promesso?» (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreUna decina di studenti in ginocchio in classe che usano le sedie come banchi. Si tratta di un ritratto poco edificante del rientro a scuola dopo il lockdown quello che si vede in una foto condivisa sui social dal governatore della Liguria Giovanni Toti. L’immagine sarebbe stata scattata in una scuola primaria genovese dai genitori di uno degli allievi in occasione del rientro, una scuola Dove – secondo il posto del governatore – ancora non sono arrivati i banchi monoposto per cui è stato indetto un bando dalla Protezione Civile per un totale di 3 milioni di banchi. Chiaramente la decisione di usare le sedie è un’iniziativa non ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreUna decina di studenti in ginocchio in classe che usano le sedie come. Si tratta di un ritratto poco edificante del rientro adopo il lockdown quello che si vede in una foto condivisa sui social dal governatore della Liguria Giovanni. L’immagine sarebbe stata scattata in unaprimaria genovese dai genitori di uno degli allievi in occasione del rientro, una– secondo il posto del governatore – ancora nonarrivati imonoposto per cui è stato indetto un bando dalla Protezione Civile per un totale di 3 milioni di. Chiaramente la decisione di usare le sedie è un’iniziativa non ...

Più che sulle elementari, sulle quali tra banchi a rotelle e termometri si sta concentrando l'attenzione, dovremo vigilare su licei e istituti superiori, dove andranno gli stessi ragazzi che in estate ...

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...

