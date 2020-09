Genova, a scuola senza banchi: Toti pubblica la foto dei bimbi seduti per terra. Il preside: “Era un momento di festa strumentalizzato” (Di lunedì 14 settembre 2020) Bambini delle elementari seduti per terra che usano le sedie come banchi per scrivere, altri con il quaderno sulle ginocchia per disegnare e altri in ginocchio. È la foto scattata da una maestra in una scuola di Genova durante il primo giorno di scuola. L’immagine, diventata virale sui social, ha scatenato le reazioni di genitori e politici. L’accusa del governatore: “Immagine non degna di un Paese civile” “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso – scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Bambini delle elementariperche usano le sedie comeper scrivere, altri con il quaderno sulle ginocchia per disegnare e altri in ginocchio. È lascattata da una maestra in unadidurante il primo giorno di. L’immagine, diventata virale sui social, ha scatenato le reazioni di genitori e politici. L’accusa del governatore: “Immagine non degna di un Paese civile” “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno iche avevate promesso – scrive su Twitter ilnte della Regione Liguria Giovanni– I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano ...

