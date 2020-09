Generali | successo per l’Artweek 2020 al Museo del Novecento di Milano

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –delsold out lo scorso sabato ain occasione di Artweek. Per l’occasione Banca, main partner del Comune didella settimana dedicata all’arte contemporanea ha permesso a centinaia di cittadini di scoprire una delle collezioni più affascinanti della città. Gli ingressi, contingentati a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati prenotati già molte ore prima della chiusura del. Quasi 400 persone hanno così potuto ammirare i capolavori di Boccioni, De Chirico, Fontana, Giò Pomodoro e dei principali esponenti delle avanguardie internazionali. Oltre al biglietto, tutti i visitatori hanno ricevuto in omaggio anche un libretto per approfondire le sfide ...

