Generali Italia, Oddone: “Superbonus sarà volano per la ripresa dell’economia” (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Generali Italia entra nel segmento della cessione del credito per il Superbonus 110%. Una decisione ispirata dalla convinzione di essere Partner di Vita delle persone e dalla volontà di favorire il rilancio del paese. Lo ha spiegato, in una intervista a Teleborsa, Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer Generali Italia, illustrando anche i vantaggi di questa iniziativa. Perché Generali ha deciso di entrare nel settore dell’Ecobonus al 110% “Tenevamo molto ad essere considerati un’industria utile alla ripartenza del nostro Paese. In questi mesi difficili per le famiglie e per le imprese abbiamo dimostrato di poter essere Partner di Vita e questa è un’ulteriore occasione per essere al fianco delle famiglie ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –entra nel segmento della cessione del credito per il Superbonus 110%. Una decisione ispirata dalla convinzione di essere Partner di Vita delle persone e dalla volontà di favorire il rilancio del paese. Lo ha spiegato, in una intervista a Teleborsa, Marco, Chief Marketing & Distribution Officer, illustrando anche i vantaggi di questa iniziativa. Perchéha deciso di entrare nel settore dell’Ecobonus al 110% “Tenevamo molto ad essere considerati un’industria utile alla ripartenza del nostro Paese. In questi mesi difficili per le famiglie e per le imprese abbiamo dimostrato di poter essere Partner di Vita e questa è un’ulteriore occasione per essere al fianco delle famiglie ...

