Gazzetta: il Napoli ha urgenza di vendere, senza Champions perdite per 90 milioni (Di lunedì 14 settembre 2020) il Napoli senza Champions: perdite per 90 milioni. Ecco perché il club ha urgenza di vendere. La Gazzetta dello sport lo ribadisce in un articolo che fa il punto della situazione. Scrive che Giuntoli ha avuto l’ordine di cedere per fare cassa, perché tra passività e mancati introiti dalla Champions League, quest’anno, il Napoli perderà 90 milioni di euro. Gli indiziati sono sempre gli stessi. Milik e Koulibaly. Giuntoli è in stretto contatto con De Laurentiis che sta facendo la sua quarantena a Roma. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) ilper 90. Ecco perché il club hadi. Ladello sport lo ribadisce in un articolo che fa il punto della situazione. Scrive che Giuntoli ha avuto l’ordine di cedere per fare cassa, perché tra passività e mancati introiti dallaLeague, quest’anno, ilperderà 90di euro. Gli indiziati sono sempre gli stessi. Milik e Koulibaly. Giuntoli è in stretto contatto con De Laurentiis che sta facendo la sua quarantena a Roma. L'articolo ilsta.

Gazzetta_it : #Napoli Patente nautica senza esame, nella lista anche Koulibaly, Ghoulam e Callejon - Gazzetta_it : #Mercato #Napoli vicino a #Szoboszlai: gioiello in arrivo alla corte di Gattuso - napolista : Gazzetta: il Napoli ha urgenza di vendere, senza Champions perdite per 90 milioni Giuntoli ha ricevuto da De Laure… - news24_napoli : Gazzetta – Asse Milan-Fiorentina, spunta l’idea Chiesa per i rossoneri… - francescopizzit : RT @gianpaolag18: Covid, Codacons denuncia De Laurentiis per epidemia dolosa - La Gazzetta dello Sport -