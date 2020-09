Gazzetta: c’è l’accordo tra Napoli e Roma per Milik, 20 milioni più 5 di bonus (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Roma e Napoli hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Milik in giallorosso. La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore, tanto che sarebbe in corso un colloquio tra la dirigenza della Roma e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a sua volta in collegamento con il presidente De Laurentiis. L’accordo è stato raggiunto per 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. L’ufficialità nelle prossime ore. Questo è quanto scrive la rosea: “La trattativa per il trasferimento di Arek Milik alla Roma ha avuto un’accelerata nelle ultime ore. I dirigenti dei due club stanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport,hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento diin giallorosso. La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore, tanto che sarebbe in corso un colloquio tra la dirigenza dellae il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, a sua volta in collegamento con il presidente De Laurentiis. L’accordo è stato raggiunto per 20di base fissa più 5 di. L’ufficialità nelle prossime ore. Questo è quanto scrive la rosea: “La trattativa per il trasferimento di Arekallaha avuto un’accelerata nelle ultime ore. I dirigenti dei due club stanno ...

