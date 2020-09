Gara pazza | ci è piaciuta Torniamo qui nel 2021

LucianoQuaranta : Bellissime gare oggi , bella F1 al Mugello, gara caos e pazza . I velivoli Eurofighter Typhoon del 36 e 4 stormo spettacolari come sempre - FabioFabione24 : @RobChinchero Barrichello Hockenheim 2000 gara pazza ancora se rivedo il GP piango assieme al brasiliano - Ellemme88 : @LuceRosselli Gara pazza ma spettacolare - LoreAgre : @Saetta_McQueen È stata un gara pazza ma è difficile dire che la “colpa” sia del tracciato essendo la prima gara che corrono lì - infoitinterno : Mugello, Hamilton vince una gara pazza con tre partenze -

Lewis Hamilton sempre e comunque. L'inglese della Mercedes domina il primo Gran Premio di Toscana vincendo per la 90esima volta (a un passo dalle 91 vittorie di Schumacher) davanti al compagno di squa ...Gara pazza al Mugello. Un Gran Premio inedito e dalle mille emozioni quello andato in scena nel giorno delle 1000 gare per la Ferrari. Al Mugello la Ferrari continua a recitare il ruolo della comprima ...