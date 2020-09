Franco Califano | il “Califfo” della musica italiana

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nasceva in Libia il 14 settembre 1938.ha venduto oltre 20 milioni di dischi nella sua carriera, scrivendo il testo che ha vinto Sanremo ’73.era nato il 14 settembre 1938 a Tripoli, nell’allora Libia. Ha segnato decenni di, come cantante e compositore, interpretando anche ruoli cinematografici e di produzione. È tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con oltre 20 milioni di copie. E’ morto nel 2013, a causa di un arresto cardiaco. L’infanzia e le prime apparizioni La famiglia era originaria di Nocera Inferiore, dove rientrò all’inizioSeconda Guerra Mondiale. In seguito, il trasferimento a Roma, dove ...