Francesco Gabbani | Disco D’oro per “Viceversa” l’album inno della condivisione e dell’abbandono dell’individualismo

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Viceversa”, il nuovo lavoro diuscito a febbraio per BMG, è certificato oro. Certificazione che si aggiunge a quella del singolo “Viceversa” già platino e con più di 52 milioni di views su youtube (https://youtu.be/cNoylMSXYcE) al quale ha fatto seguito “Il sudore ci appiccica” che conta quasi 10 milioni di views (https://youtu.be/lnJ9GuQNbxQ).ha appena concluso, al Teatro Antico di Taormina, il suo “Inedito Acustico”, un tour sold out di 11 date con cui ha girato l’Italia tornando dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui ha raccontato il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce...

"Viceversa", il nuovo lavoro di Francesco Gabbani uscito a febbraio per BMG, è certificato oro. Certificazione che si aggiunge a quella del singolo "Viceversa" già platino e con più di 52 milioni di v ...