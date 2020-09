Francesca Pepe | Instagram | età | fidanzato | chi è

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020)è una delle concorrenti prossime ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP per la quinta edizione in onda da lunedì 14 settembre su Canale 5. Nata a Carrara il 29 agosto 1992, ha attualmente 28 anni. E' alta 1 metro e 78 centimetri e le sue misure sono 89-62-92. Parla 4 lingue ed è appassionata di calcio.Si è classificata seconda al concorso Miss Europa nel 2016. In un'intervista concessa al sito sportal.it dichiarò: Ho capito che mi piaceva il mondo della moda e ben presto questa passione è diventata la mia professione in cui riscuoto un notevole successo. Sicuramente Miss Europa 2016 ha ampliato i miei orizzonti, ora mi sento cittadina del mondo. Le frontiere nella moda sono labili e mi permettono di viaggiare moltissimo all'estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con esperienze ...