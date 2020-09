FOTO | VIDEO | Scuola | a Bologna riapre in Fiera | “Unico esempio in Italia”

Leggi su dire

(Di lunedì 14 settembre 2020) BOLOGNA – E’ un primo giorno di scuola del tutto particolare per i 1.600 studenti di tre istituti superiori di Bologna. Perchè oltre a tornare (finalmente) in classe dopo l’emergenza covid, lo fanno anche in un luogo diverso dal solito. Per 75 classi dei licei Minghetti e Sabin e dell’istituto Pier Crescenzi-Pacinotti-Sirani, infatti, sono stati allestiti spazi ad hoc nel padiglione 34 della Fiera di Bologna, curati dall’archistar Mario Cucinella.