FOTO - Mertens sfrutta il giorno libero per una gita in barca: lo scatto sui social (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata libera per il Napoli dopo la trasferta a Lisbona. Dries Mertens, così come tutti gli altri, ha sfruttato le 24 ore di pausa per rilassarsi. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata libera per il Napoli dopo la trasferta a Lisbona. Dries, così come tutti gli altri, hato le 24 ore di pausa per rilassarsi.

tuttonapoli : FOTO - Mertens sfrutta il giorno libero per una gita in barca: lo scatto sui social - AndreaDiSanto23 : RT @tettona00: RETWITTA QUESTO POST E CONTATTAMI IN DM SCRIVENDO IL NOME DI UNO DI QUESTI CALCIATORI: Lozano, Koulibaly, Zielinski, Callejo… - news24_napoli : FOTO – Mertens, relax al sole con Kat! Il belga su un motoscafo nel… - capadicacchio : RT @tettona00: RETWITTA QUESTO POST E CONTATTAMI IN DM SCRIVENDO IL NOME DI UNO DI QUESTI CALCIATORI: Lozano, Koulibaly, Zielinski, Callejo… - NicolaCapi1093 : RT @tettona00: RETWITTA QUESTO POST E CONTATTAMI IN DM SCRIVENDO IL NOME DI UNO DI QUESTI CALCIATORI: Lozano, Koulibaly, Zielinski, Callejo… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Mertens FOTO - Mertens, relax al sole con Kat! Il belga su un motoscafo nel golfo di Napoli AreaNapoli.it FOTO - Mertens, relax al sole con Kat! Il belga su un motoscafo nel golfo di Napoli

Intanto, Dries Mertens, con la moglie Kat, si rilassa in barca nel golfo di Napoli. L'attaccante belga, che ha rinnovato per altri due anni, si appresta a vivere un'altra stagione da protagonista nel ...

Mertens, siparietto in barca con Kat: «Tutti sanno chi è che l'ha pagata»

Dopo la trasferta mancata di Lisbona, il Napoli si è fermato per 24 ore prima di intraprendere la lunga corsa verso l'esordio in campionato. Si giocherà domenica prossima al Tardini contro il Parma, m ...

Intanto, Dries Mertens, con la moglie Kat, si rilassa in barca nel golfo di Napoli. L'attaccante belga, che ha rinnovato per altri due anni, si appresta a vivere un'altra stagione da protagonista nel ...Dopo la trasferta mancata di Lisbona, il Napoli si è fermato per 24 ore prima di intraprendere la lunga corsa verso l'esordio in campionato. Si giocherà domenica prossima al Tardini contro il Parma, m ...