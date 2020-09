Foto di un primo giorno di scuola come non se ne erano mai visti

Leggi su wired

(Di lunedì 14 settembre 2020) E alla fine venne il: a quasi sette mesi di distanza dalle ultime lezioni in presenza, nella maggior parte delle regioni italiane questa mattina hanno riaperto le scuole. Una ripartenza pur sempre in ordine sparso, che testimonia le grosse difficoltà in tema di sicurezza, tra distanziamento sociale, mascherine – da indossare nelle classi laddove non può essere rispettata la distanza di un metro – e i 2,5 milioni di banchi monoposto promessi dal commissario straordinario Domenico Arcuri e non ancora consegnati. Una situazione critica che questa mattina non ha fermato la prima campanella: leche vedete qui arrivano dal liceo classico Gioberti di Torino, e probabilmente tra qualche anno si dirà che hanno fatto la storia. Wired.