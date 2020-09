FOTO - 9 anni fa il debutto di Lavezzi in Champions con il Napoli: il Pocho posta in maglia azzurra (Di lunedì 14 settembre 2020) Nove anni fa il debutto in Champions League di un calciatore che già aveva fatto battere forte i cuori dei tifosi del Napoli, e che l'avrebbe fatto ancora, stavolta sul palcoscenico più importante d'Europa. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Novefa ilinLeague di un calciatore che già aveva fatto battere forte i cuori dei tifosi del, e che l'avrebbe fatto ancora, stavolta sul palcoscenico più importante d'Europa.

disinformatico : Queste foto a colori hanno più di cento anni. No, non solo colorizzate. La fotografia a colori esisteva già. Con al… - PaoloGentiloni : #11settembre. Conservo questa foto fatta quel giorno nella sede dell’Ulivo a Piazza Santi Apostoli 19 anni fa. Il c… - SkyTG24 : Liliana Segre compie 90 anni: storia della senatrice a vita e testimone della Shoah. FOTO - sacco89 : Se da qualche ora sentite bestemmie in lontananza, mi è appena partito un drive da 2TB del server domestico. Le cos… - JacopoRizzi : RT @WWFitalia: Finalmente si torna a #scuola Per circa 7 milioni di #studenti della scuola pubblica italiana tra i 6 e i 18 anni c'è un nu… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO anni Foto di minorenni sui media: rischi e problemi giuridici Altalex Dalla prima moglie alle infermiere: gli amori tempestosi di Stephen Hawking

La malattia che lo aveva imprigionato sulla sedia a rotelle, combattuta per oltre cinquant’anni, non gli aveva impedito di vivere l’amore e di tessere, nonostante la paralisi quasi integrale del corpo ...

Un governatore tra Pompei e Boston

L’Innamorato fisso sfoglia l’album social di Vincenzo De Luca. Le foto con Angela Merkel e Naomi Campbell, con Vasco Rossi e l’Inter degli anni 90. Ma la vera passione dell’ex sindaco di Salerno è il ...

La malattia che lo aveva imprigionato sulla sedia a rotelle, combattuta per oltre cinquant’anni, non gli aveva impedito di vivere l’amore e di tessere, nonostante la paralisi quasi integrale del corpo ...L’Innamorato fisso sfoglia l’album social di Vincenzo De Luca. Le foto con Angela Merkel e Naomi Campbell, con Vasco Rossi e l’Inter degli anni 90. Ma la vera passione dell’ex sindaco di Salerno è il ...