Formula 1, Sergio Perez terzo pilota della Ferrari? (Di lunedì 14 settembre 2020) Formula 1, ipotesi Sergio Perez terzo pilota della Ferrari. Haas e Alfa Romeo in corsa per il messicano. ROMA – Formula 1, ipotesi Sergio Perez come terzo pilota della Ferrari. La separazione con la Racing Point ha messo il messicano sul mercato con diverse ipotesi per il futuro. La Rossa ci pensa per cercare di sviluppare al meglio la monoposto, ma non è un ritorno in pista come assoluto protagonista con Haas e Alfa Romeo che continuano a seguire da vicino il pilota. Da capire se sarà un'operazione singola di uno dei due team oppure coordinata dalla Ferrari come successo come Antonio ...

