Formula 1, Hamilton sotto investigazione per la maglietta indossata sul podio al Mugello (Di lunedì 14 settembre 2020) A causa della maglietta indossata durante la premiazione del Gran Premio della Toscana, Lewis Hamilton è finito sotto investigazione della FIA. Il pilota britannico della Mercedes, dopo aver trionfato sul circuito del Mugello davanti a Bottas e Albon, era salito sul podio con una t-shirt che recitava "Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor". Un gesto apprezzato anche dalla sua scuderia, ma che potrebbe aver infranto delle norme. Come riporta la BBC, la FIA non è infatti un'organizzazione politica ed il regolamento vieterebbe simboli e manifestazioni come quella di cui è stato protagonista Hamilton.

