Fondi Lega, spunta il notaio che puntava a spostare il denaro dopo il caso dei 49 milioni: è lo stesso che ha aiutato i commercialisti nei rapporti con la Svizzera (Di lunedì 14 settembre 2020) L’inchiesta della Procura di Milano su Film Commission Lombardia che ha portato all’arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio, è parallela a quella aperta a Genova nel 2018 per capire dove fossero finiti i 49 milioni della Lega. In una intercettazione registrata dai pm di Reggio Calabria già nel 2013, nell’ambito dell’indagine Breakfast, emerge come i consiglieri del Carroccio stessero progettando un piano per spostare il patrimonio dal conto del partito a quello di un trust o una fondazione. In caso di azioni giudiziarie i creditori o i pm non avrebbero avuto nulla da prendere. Il tutto viene fuori da un articolo del Fatto Quotidiano, riportato in un verbale secretato dalla Guardia di Finanza, dove viene descritta la conversazione tra l’avvocato ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) L’inchiesta della Procura di Milano su Film Commission Lombardia che ha portato all’arresto di trevicini al Carroccio, è parallela a quella aperta a Genova nel 2018 per capire dove fossero finiti i 49della. In una intercettazione registrata dai pm di Reggio Calabria già nel 2013, nell’ambito dell’indagine Breakfast, emerge come i consiglieri del Carroccio stessero progettando un piano peril patrimonio dal conto del partito a quello di un trust o una fondazione. Indi azioni giudiziarie i creditori o i pm non avrebbero avuto nulla da prendere. Il tutto viene fuori da un articolo del Fatto Quotidiano, riportato in un verbale secretato dalla Guardia di Finanza, dove viene descritta la conversazione tra l’avvocato ...

fattoquotidiano : Fondi Lega, l’ex direttore di banca ai pm: “Operazioni senza ragioni economiche mai viste prima in 30 anni di lavor… - fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Fondi Lega, la teste Cappellini: 'Di Rubba uomo di fiducia di Salvini' - AleLizzio : RT @eziomauro: I fondi della Lega, parla il prestanome: 'Volevano vendere la sede del Carroccio per paura del sequ… - GabriellaFiocc1 : RT @anna_mitica: Fondi Lega, prestanome: 'Volevano vendere la sede di Via Bellerio' - Lombardia - -