Fondi Lega, il commercialista Scillieri non si presenterà davanti al gip: «Troppa pressione» (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti di fiducia della Lega arrestati nel caso della Lombardia Film Commission, non si presenterà davanti al gip. L’interrogatorio era in programma domani, 15 settembre, ma Scillieri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il Legale Massimo Di Noia ha commentato: «Scelta mia, ovviamente condivisa con lui, perché c’è Troppa pressione mediatica, sarebbe come sottoporlo a delle forche caudine, esporlo come un Enzo Tortora qualunque, non me la sono sentita». Anche il cognato di Scillieri, Fabio Barbarossa, pure lui arrestato ha fatto la stessa scelta. Si presenteranno per difendersi dalle accuse, invece, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, difesi ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele, uno dei tre commercialisti di fiducia dellaarrestati nel caso della Lombardia Film Commission, non si presenteràal gip. L’interrogatorio era in programma domani, 15 settembre, maha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ille Massimo Di Noia ha commentato: «Scelta mia, ovviamente condivisa con lui, perché c’èmediatica, sarebbe come sottoporlo a delle forche caudine, esporlo come un Enzo Tortora qualunque, non me la sono sentita». Anche il cognato di, Fabio Barbarossa, pure lui arrestato ha fatto la stessa scelta. Si presenteranno per difendersi dalle accuse, invece, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, difesi ...

fattoquotidiano : Fondi Lega, l’ex direttore di banca ai pm: “Operazioni senza ragioni economiche mai viste prima in 30 anni di lavor… - fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Fondi Lega, la teste Cappellini: 'Di Rubba uomo di fiducia di Salvini' - Area51cinqueuno : Fondi Lega, il prestanome: 'Volevano vendere sede via Bellerio per paura del sequestro' E' tutto pronto,stanza 4m… - Moixus1970 : RT @Open_gol: Fondi Lega, il commercialista Scillieri non si presenterà davanti al gip: «Troppa pressione» -