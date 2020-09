Florida, ameba gli mangia il cervello: muore un ragazzo di 13 anni (Di lunedì 14 settembre 2020) Un ragazzo di 13 anni, in Florida, è morto dopo che un ameba gli ha mangiato il cervello: il parassita è entrato dal naso mentre faceva un bagno nel lago Un ragazzo di 13 anni, Tanner Lake Wall, è morto ad agosto dopo un’aggressione da parte di un ameba che gli ha mangiato il cervello. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Undi 13, in, è morto dopo che ungli hato il: il parassita è entrato dal naso mentre faceva un bagno nel lago Undi 13, Tanner Lake Wall, è morto ad agosto dopo un’aggressione da parte di unche gli hato il. … L'articolo proviene da www.inews24.it.

Adnkronos : #Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in #Florida - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in #Florida - Adnkronos : #Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in #Florida - v3rd3acqua : RT @Adnkronos: #Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in #Florida - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in #Florida -