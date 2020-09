Flavia Vento: età, altezza, peso, misure, ex fidanzati, perché sparita dalla tv. Castità: no marito, no figli (Di lunedì 14 settembre 2020) Capelli biondi, occhi azzurri e tanta bellezza. Stiamo parlando di Flavia Vento, showgirl, attrice ed ex modella metà italiana e metà olandese. Un personaggio di spicco della televisione italiana, che inizia la carriera nel 1995 con la partecipazione ad uno spot pubblicitario di un prodotto per l’igiene personale, per poi proseguire negli anni con grande successo. Dopo anni di lontananza dalle telecamere, torna in tv col Grande Fratello Vip 2020, dove ha le carte in regola per diventare uno dei personaggi di punta e degna erede di Antonella Elia. Ma perché Flavia Vento era scomparsa dalla Tv? Tutto per amore dei suoi cani. “Quando a 23 anni mi hanno proposto Libero (Rai 2), che è stata la mia prima esperienza televisiva, non avevo ancora l’ambizione di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020) Capelli biondi, occhi azzurri e tanta bellezza. Stiamo parlando di, showgirl, attrice ed ex modella metà italiana e metà olandese. Un personaggio di spicco della televisione italiana, che inizia la carriera nel 1995 con la partecipazione ad uno spot pubblicitario di un prodotto per l’igiene personale, per poi proseguire negli anni con grande successo. Dopo anni di lontananza dalle telecamere, torna in tv col Grande Fratello Vip 2020, dove ha le carte in regola per diventare uno dei personaggi di punta e degna erede di Antonella Elia. Ma perchéera scomparsaTv? Tutto per amore dei suoi cani. “Quando a 23 anni mi hanno proposto Libero (Rai 2), che è stata la mia prima esperienza televisiva, non avevo ancora l’ambizione di ...

