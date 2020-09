Fisco | Proietti Uil | ' risorse Ue per innovativa digitalizzazione'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Ledel Recovery fund sono preziose per l'Italia, per assicurare la ricostruzione socio-economica del Paese. Da questepuò venire anche un contributo alla struttura del nostro sistema fiscale, evitando gli errori del passato. Quindi, è fondamentale, per il sistema fiscale, dire in maniera forte e chiara mai più condoni". Ad affermarlo in una nota è Domenico, il segretario confederale della Uil. "Ledevono servire a unadel, permettendo un incrocio automatico di tutte le banche dati della pubblica amministrazione, al fine di rendere concretamente efficace la lotta all'evasione", conclude il sindacalista.