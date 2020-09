Fiori d’arancio a UeD! L’ex tronista ha ricevuto la proposta dal fidanzato | “Ho detto sì”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) “E… hosì”. Così, sotto a una foto che lo ritrae proprio nel momento romantico delladi fronte al lago di Braies, sulle Dolomiti, l’exdi Uomini e Donne dà il grande annuncio a tutti i suoi fan: si sposa! Pioggia di like e felicitazioni sotto al post. Anche da amici vip ed ex protagonisti di UeD come Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, Cecilia Zagarrigo, l’ex Velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra e l’ex Pupa Elena Morali.d’arancio in arrivo per Alex Migliorini, che comedà la notizia attraverso lo scatto su un pontile, con il compagno in ginocchio e l’anello tra le mani. Alex è stato il secondogay nella storia di Uomini e Donne dopo Claudio Sona. ...