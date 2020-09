Fiorentina | iniziate le visite mediche di Borja Valero

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il prossimo acquisto della, ha iniziato leal Centro Sportivo del club viola, prossimo acquisto della, è arrivato in mattinata a Firenze e ha iniziato lepresso il Centro Sportivo del club viola. Al termine degli esami di rito, l’ex centrocampista dell’Inter firmerà il proprio contratto annuale con lae diventerà così ufficialmente un nuovo giocatore viola. Nelle prossime ore è quindi attesa la fumata bianca sul sito ufficiale del club. Leggi su Calcionews24.com

Borja Valero, prossimo acquisto della Fiorentina, è arrivato in mattinata a Firenze e ha iniziato le visite mediche presso il Centro Sportivo del club viola. Al termine degli esami di rito, l’ex centr ...Si parla tanto dell'esame d'italiano che Luis Suarez dovrebbe svolgere nei prossimi giorni, esame che sarà fondamentale per fargli avere il passaporto italiano – i bianconeri di extracomunitari non ne ...