Fiorentina, c'è il ritorno di Borja Valero: blitz a Firenze per le visite mediche (Di lunedì 14 settembre 2020) Adesso è tutto vero. Borja Valero torna alla Fiorentina per dare il suo contributo alla causa viola. Lo spagnolo, 35 anni, torna a essere un calciatore gigliato dopo anni importanti nel capoluogo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Adesso; tutto vero.torna allaper dare il suo contributo alla causa viola. Lo spagnolo, 35 anni, torna a essere un calciatore gigliato dopo anni importanti nel capoluogo ...

