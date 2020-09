Fiorello: “Sanremo è assembramento, se levi il pubblico hai levato l’80% del Festival” (Di lunedì 14 settembre 2020) A qualche giorno dalle dichiarazioni del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 Amadeus, che aveva ipotizzato uno slittamento ulteriore della kermesse qualora la pandemia fosse ancora in corso, Fiorello non solo appoggia l’ipotesi dell’amico e collega ma rilancia. “Qualcuno ha detto di non pensare alle persone in sala ma ai milioni di spettatori a casa. È difficile cantare e fare comicità davanti a una platea semivuota. – ha detto lo showman al Festival della Comunicazione di Camogli, dove ha ritirato il premio Comunicazione – Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. A sentire gli esperti avremo a che fare con il virus almeno ancora sei mesi. E fare un Festival senza pubblico non è possibile. Il format Sanremo è assembramento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) A qualche giorno dalle dichiarazioni del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 Amadeus, che aveva ipotizzato uno slittamento ulteriore della kermesse qualora la pandemia fosse ancora in corso,non solo appoggia l’ipotesi dell’amico e collega ma rilancia. “Qualcuno ha detto di non pensare alle persone in sala ma ai milioni di spettatori a casa. È difficile cantare e fare comicità davanti a una platea semivuota. – ha detto lo showman al Festival della Comunicazione di Camogli, dove ha ritirato il premio Comunicazione – Fare Sanremo senzanon avrebbe senso. A sentire gli esperti avremo a che fare con il virus almeno ancora sei mesi. E fare un Festival senzanon è possibile. Il format Sanremo è, ...

