Fiorello d’accordo con Amadeus | «Se levi il pubblico | hai levato l’80% del Festival di Sanremo»

(Di lunedì 14 settembre 2020) «Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso». Ospite del Festival della Comunicazione di Camogli, dove viene insignito del premio Comunicazione, Rosario Fiorello si schiera dalla parte di Amadeus e spiega che, qualora non fosse possibile accogliere il pubblico all’interno del Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo causa Covid, sarebbe più logico pensare a riprogrammare le date, per ora fissate dal 2 al 6 marzo 2021, piuttosto che esibirsi di fronte a una platea vuota.