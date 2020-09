Financial Times: “Parma-Krause, accordo vicino” (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il Financial Times, il Parma molto presto potrebbe diventare americano. Stando a quanto riportato in un articolo dell’autorevole giornale finanziario, il passaggio di proprietà del Parma alla gruppo Krause è cosa quasi fatta, l’accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per una cifra che si aggira sui cento milioni di euro. Il Parma potrebbe così diventare il quarto club americano della Serie A, dopo la Roma di Dan Friedkin, il Milan del fondo Elliott e la Fiorentina di Rocco Commisso. L'articolo Financial Times: “Parma-Krause, accordo vicino” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il, il Parma molto presto potrebbe diventare americano. Stando a quanto riportato in un articolo dell’autorevole giornale finanziario, il passaggio di proprietà del Parma alla gruppoè cosa quasi fatta, l’potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per una cifra che si aggira sui cento milioni di euro. Il Parma potrebbe così diventare il quarto club americano della Serie A, dopo la Roma di Dan Friedkin, il Milan del fondo Elliott e la Fiorentina di Rocco Commisso. L'articolo: “Parma-vicino” proviene da Alfredo Pedullà.

parmapress_24 : Financial Times - 'Il Parma calcio sta per diventare americano'. Affare da 100milioni di euro -… - ParmaLiveTweet : Financial Times - Parma a Krause, ci siamo: accordo entro il weekend, affare da 100 milioni - VerdiGg : Fango, depistaggi e 007: 'Io, reporter del Financial Times. Così ho fatto crollare Wirecard' - Il Fatto Quotidiano - Marilenapas : RT @SanofiIT: Smartworking, aziende e lavoratori devono stilare un nuovo patto. Così ha scritto il Financial Times: superata l'emergenza si… - gpcolletti : RT @SanofiIT: Smartworking, aziende e lavoratori devono stilare un nuovo patto. Così ha scritto il Financial Times: superata l'emergenza si… -

Ultime Notizie dalla rete : Financial Times Krause vicino all'acquisto del Parma: per il Financial Times pagherà 100 milioni di euro TUTTO mercato WEB "Così i cinesi schedano gli italiani influenti". Tra loro politici, prelati e industriali

“Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in Cina, raccoglie informazioni dettagliate all’estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituz ...

Cina, "Così vengono schedati gli italiani influenti come Renzi e Berlusconi"

Oltre quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Ma anche criminali e presunti ...

“Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in Cina, raccoglie informazioni dettagliate all’estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituz ...Oltre quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Ma anche criminali e presunti ...