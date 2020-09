Film Stasera in Tv – Il caso di Thomas Crawford – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di lunedì 14 settembre 2020) Stasera in tv il Film Il caso Thomas Crawford. Produzione statunitense del 2007 per la regia di Gregory Hoblit, con Anthony Hopkins, Xander Berkeley, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn nei ruoli principali. Per la distribuzione italiana operata dalla Eagle Picture il titolo originale “Fracture” (riferito all’esistenza di un punto debole in tutte le cose) è stato sostituito con un altro che ne mette meglio in evidenza la consistenza da legal-thriller rifacendosi al nome del protagonista, che rispetto alla versione inglese è stato modificato da Theodore Crawford a Thomas Crawford. Il caso Thomas Crawford – Trama Thomas ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)in tv ilIl. Produzione statunitense del 2007 per la regia di Gregory Hoblit, con Anthony Hopkins, Xander Berkeley, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn nei ruoli principali. Per la distribuzione italiana operata dalla Eagle Picture il titolo originale “Fracture” (riferito all’esistenza di un punto debole in tutte le cose) è stato sostituito con un altro che ne mette meglio in evidenza la consistenza da legal-thriller rifacendosi al nome del protagonista, che rispetto alla versione inglese è stato modificato da Theodore. Il– Trama...

MarioManca : Stasera per la prima volta in chiaro su Raitre quel capolavoro di #Sullamiapelle, un film non morboso ma chirurgico… - realvarriale : Ogni volta che vedo #SullaMiaPelle, stasera su @RaiTre è stata la terza, mi assale un misto di angoscia e indignaz… - SalernoSal : Stasera dopo il @TgLa7 uno speciale @La7tv Lo apre Liliana Segre che spiegherà a tutti l’importanza di ritrovarsi… - ZalabTV : RT @CandiagoSilvano: Stasera ho visto un bellissimo film. 'Molecole' di Andrea Segre. #andreasegre #molecole - luckyredfilm : RT @CandiagoSilvano: Stasera ho visto un bellissimo film. 'Molecole' di Andrea Segre. #andreasegre #molecole -