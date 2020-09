Federico Clapis, tutte le sue vite in un libro (e tre video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Clapis durante il lockdown ha riavvolto il nastro di 33 anni vissuti pericolosamente e ha riversato tutto in Pattern, autobiografia di 192 pagine (con sorpresa finale: 20 fogli punteggiati dall’«alfabeto relazionale» da lui creato, da staccare e incollare su tela «per creare un’opera d’arte collettiva»). Il libro esce oggi sul suo sito e se Clapis, ora noto per essere artista raffinato, quotato e followato, si è concesso il lusso di un memoir, è perché di vite ne ha vissute parecchie: adolescente inquieto, youtuber da decine di milioni di visualizzazioni grazie alle sue video parodie nelle discoteche milanesi, esploratore curioso (sul web con National Geo Clapis). Ha lavorato nella musica e nel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 settembre 2020)durante il lockdown ha riavvolto il nastro di 33 anni vissuti pericolosamente e ha riversato tutto in Pattern, autobiografia di 192 pagine (con sorpresa finale: 20 fogli punteggiati dall’«alfabeto relazionale» da lui creato, da staccare e incollare su tela «per creare un’opera d’arte collettiva»). Ilesce oggi sul suo sito e se, ora noto per essere artista raffinato, quotato e followato, si è concesso il lusso di un memoir, è perché dine ha vissute parecchie: adolescente inquieto, youtuber da decine di milioni di visualizzazioni grazie alle sueparodie nelle discoteche milanesi, esploratore curioso (sul web con National Geo). Ha lavorato nella musica e nel ...

artisthajarq8 : RT @Aangellla: BY : Federico Clapis - NesmaTarek18 : RT @Aangellla: BY : Federico Clapis - YT349 : RT @Aangellla: BY : Federico Clapis - Aangellla : BY : Federico Clapis -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Clapis 15 minuti/La rete come opportunità di carriera Unione Monregalese Let's Go Now!

Un viaggio alla scoperta di Barcellona in compagnia di Chiara Maci, Max Brigante, Eleonora Carisi e Federico Clapis.

Un viaggio alla scoperta di Barcellona in compagnia di Chiara Maci, Max Brigante, Eleonora Carisi e Federico Clapis.