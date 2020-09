Fallani | la carica del giovane portiere | “Palermo | voglio la B da protagonista Pelagotti sa…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Sarò ancora il cucciolo di questa squadra ma vorrei ritagliarmi uno spazio e salire in B da. Alberto ne è a conoscenza (sorride, ndr). Mi ha messo sotto perché arrivassi in forma per il ritiro. E’ stato fondamentale per la mia crescita. Mi tartassava e lo fa ancora. Gliene sono grato”.Così Mattiadurante un'intervista concessa ai microfoni del "Corriere dello Sport" in cui, il, si racconta a 360°. Diversi i temi affrontati dall'estremo difensore rosanero che, a pochi giorni dal ritorno in città della squadra dopo il ritiro pre-campionato svoltosi a Petralia Sottana dal 24 agosto all'11 settembre, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera non nascondendo le sue ambizioni in vista della prossima stagione.“Mi ...