Fall Guys | disponibile la nuova skin Gato Roboto

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 settembre 2020) Suarriva, unaispirata al passato dei titoli videoludici. Tutti i dettagli in questo articolo Come vi avevamo accennato, gli sviluppatori dihanno preso molto seriamente il proposito di cavalcare l’onda del successo. Tutto ciò sta portando ad una serie di aggiunte al titolo in questione su base regolare. Ecco quindi che arriva l’ultima chicca: unachiamata, ispirata ai titoli metroidvania, in: Ultimate Knockout. Ladiè un riferimento ad uno storico ...