“Fa male” Bomba al Live | Rocco Casalino scrive a Barbara D’Urso E viene fuori tutto

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre 2000 in Italia va in onda la prima puntata del Grande Fratello, il reality show che ha rivoluzionato il mondo della televisione. Il programma è un esperimento sociale senza precedenti: dieci persone sconosciute devono convivere all’interno di una casa sorvegliata 24 ore su 24 da telecamere televisive. Per l’occasione, vengono messi a disposizione dei telespettatori dei canali satellitari sempre accesi su quanto accade dentro la Casa. Il format dà vita a un nuovo genere televisivo: il reality show. Puntata dopo puntata, il programma riesce a tenere incollati sempre più telespettatori. La finale del 21 dicembre 2000, vinta dalla bagnina bresciana Cristina Plevani,vista da 16 milioni di persone sfiorando il 60% di share. Il montepremi è di 250 milioni di lire. L’esposizione mediatica ha regalato enorme ...